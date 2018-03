LECCO – Sarà incrementato anche sulle linee lecchesi la presenza di agenti della Polizia Ferroviaria durante le festività pasquali e i ponti primaverili: è con una nota del Compartimento Regionale della Polfer che ha fatto sapere del rafforzamento del servizio sui treni che portano alle località di villeggiatura e sulle tratte più frequentate.

Sulle linee con destinazione le stazioni sul lago di Como, quindi, il Lago di Garda, il Lago Maggiore e il Lago d’Iseo è prevista la presenza di 200 pattuglie su un totale di 400 treni. In previsione c’è anche l’aumento delle pattuglie nelle stazioni nelle giornate dove è atteso il maggior afflusso di viaggiatori.

Saranno inoltre attuati mirati servizi di antiborseggio sia in stazione che a bordo dei treni.

Complessivamente, durante le festività pasquali e per il ponti di Primavera, la Polizia Ferroviaria della Lombardia disporrà in media di 1655 operatori, 827 pattuglie in stazione e a bordo treno, assicurando la presenza su oltre 439 treni.