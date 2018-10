PASTURO – Intervento del Soccorso Alpino e dell’elicottero nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, in località Baiedo a Pasturo, dove un uomo di 66 anni sarebbe si sarebbe infortunato cadendo.

L’allarme è scattato intorno alle 11: sul posto una squadra del Soccorso Alpino di Barzio e l’elisoccorso di Bergamo. Allertati in un primo momento anche i Vigili del Fuoco.

Stando alle prime informazioni la caduta sarebbe avvenuta in una zona non particolarmente impervia, sembrerebbe in un prato sulla strada verso i Piani di Nava. L’uomo avrebbe riportato traumi non gravissimi.

Maggiori informazioni non appena possibile