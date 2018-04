PASTURO – Doppio intervento del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana nel pomeriggio di sabato a Pasturo, precisamente in zona Alpe Cova. Fortunatamente in entrambi i casi non si è trattato di traumi gravi.

La prima chiamata è scattata poco dopo le 15, per una presunta distorsione, l’infortunato avrebbe poi rifiutato il trasporto in ospedale. Un’ora più tardi i volontari da Lecco sono intervenuti, in appoggio ai soccorritori Valsassinesi, per prestare aiuto a due uomini, di 53 e 55 anni, anche in questo caso per un’ipotetica distorsione alla caviglia. Gli infortunati sono stati immobilizzati e trasportati fino alla jeep, per poi essere trasportati in pronto soccorso, in codice verde, dai volontari del soccorso di Introbio.