BARZIO – Paura ai Piani di Bobbio domenica pomeriggio per un gruppo di scalatori, impegnato sullo Zuccone Campelli.

Poco prima delle 16 un grosso masso di roccia si è staccato dalla parte alta della parete nordovest della Quarta Torre dello Zucco di Pesciola, tra le vie Bramani e Gasparotto, sfiorando diverse cordate di varie scuole di alpinismo impegnate nell’arrampicata e colpendo, fortunatamente di striscio, solo uno degli scalatori, che ha riportato una ferita a una gamba.

Immediato l’allarme ai soccorsi: il ferito è stato preso in carico dal Soccorso Alpino e trasportato in ospedale in codice giallo per le cure del caso.