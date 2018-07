LECCO – Si era appena immessa nel raccordo della SS36 (zona ospedale di Lecco) in direzione Milano quando, per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo della propria auto, una Fiat Punto grigia, finendo per urtare la banchina situata a bordo carreggiata, ribaltandosi.

L’incidente è avvenuto alle 20 circa di questa sera, martedì, all’interno della galleria di raccordo.

Vittima dell’incidente una donna di 62 anni che, fortunatamente, nonostante il brutto incidente, se l’è cavata con pochi traumi.

Sul posto, insieme al personale sanitario giunto a bordo di un’ambulanza e un’auto medica è intervenuta anche una pattuglia della Polstrada di Bellano e i Vigili del Fuoco di Lecco.

Il tratto di SS36 interessata è stata chiusa il tempo necessario per consentire le operazioni di soccorso e l’intervento di rimozione del mezzo incidentato recuperato dal soccorso stradale Lanfranchi.