PAVIA – Sarebbe stata ancora una volta colpa di uno spray al peperoncino, o meglio l’uso improprio di questo strumento, la causa del ricovero di ben trenta giovanissimi, soccorsi lunedì mattina in una scuola di Pavia.

Diversi mezzi di sanitari sono intervenuti in un istituto tecnico di via Verdi per prestare le prime cure e poi trasferire in ospedale gli alunni rimasti intossicati. Il bilancio è di trenta ragazzi portati in codice verde negli ospedali della zona.