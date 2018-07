OLGIATE – E’ stato trasportato all’ospedale in condizioni serie, il pedone investito questa mattina da una moto lungo via Vittorio Veneto ad Olgiate Molgora. L’elicottero del 118, vista l’apparente gravità dei traumi riportati dall’uomo, è stato fatto intervenire per rendere più rapidi i soccorsi.

Anche un’ambulanza dei volontari di Calolzio si è portata sul posto. Solo lievi conseguenze quelle riportate dal motociclista.