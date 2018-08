LECCO – Polizia, ambulanza della Croce Rossa di Lecco e Vigili del Fuoco in via del Barcaiolo nel primo pomeriggio di oggi, martedì, a Pescarenico.

La macchina dei soccorsi si è attivata poco prima delle 13 di oggi, martedì, a seguito di una chiamata di soccorso per una persona che si sarebbe buttata in acqua in zona Piazza Erba, nel rione di Pescarenico.

I soccorsi si sono subito attivati, con i Vigili del Fuoco che a bordo della pilotina hanno perlustrato il tratto di fiume Adda che scorre davanti al noto rione lecchese, intanto in via del Barcaiolo sono giunti ambulanza e una pattuglia della Polizia di Stato.

Ricerche che hanno riguardato tutti il tratto di fiume interessato ma senza alcun esito. Il sospetto è che si sia trattato di un falso allarme.