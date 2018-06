LECCO – Ha imboccato in senso vietato la strada che costeggia la caserma dei Carabinieri, via Guado, finendo per scontrarsi frontalmente contro un’auto che arrivava nella corretta direzione: l’incidente è avvenuto intorno alle 14.20 a Pescarenico, protagonista un motociclista originario di Bellano, finito all’ospedale in codice giallo per i traumi subiti.

Soccorso anche l’uomo al volante della vettura. Insieme ai sanitari sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per ripulire la strada dalla macchia di lubrificante rimasta sull’asfalto in seguito al sinistro. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale per rilevare l’incidente. Coinvolta nel sinistro anche una vettura parcheggiata a lato della strada, urtata dalla due ruote. Per rimuovere i mezzi è stato fatto intervenire il soccorso stradale Lanfranchi.