PESCATE – “Per ora abbiamo risolto, un grazie alla nostra Protezione civile che da sola ha liberato le strade da ben quattro grossi alberi caduti, tre sul provinciale per Galbiate e un cipresso in via San Alessandro” ha detto il sindaco di Pescate Dante De Capitani.

Per il momento la situazione è tornata alla normalità ma le previsioni meteo per le prossime ore non lasciano tranquilli. Si è comunque risolta in serata la situazione di criticità che ha visto bloccata la strada che collega Pescate a Galbiate: “Un grazie al capogruppo Daniele Ratti e ai suoi uomini che agendo mirabilmente con le motoseghe e soffiatori hanno riaperto le strade in meno di due ore – le parole di elogio da parte del sindaco di Pescate -. Una protezione civile così c’è l’hanno in pochi”.

Gli alberi sono caduti all’altezza del cimitero di Pescate, uno ha colpito anche un’auto in transito fortunatamente senza conseguenze per il conducente, un’altra pianta ha invece abbattuto la pensilina dell’autobus.

Interrotto anche il collegamento tra Galbiate e Garlate. A causa della caduta di alcuni alberi il comune di Garlate ha fatto sapere intorno alle 21 di oggi, lunedì, che è stata chiusa la strada che dal paese sale a Galbiate.