PESCATE – Aveva appena parcheggiato la sua auto sul lato opposto della carreggiata ed ha attraversato la strada per raggiungere la Bocciofila Sempre Uniti di Pescate situata dall’altra parte quando è sopraggiunto un fuoristrada, con a bordo tre persone, che lo ha travolto.

A finire sull’asfalto dopo il violento impatto con l’auto è stato un 81enne. Immediata la chiamata ai soccorsi con automedica e due ambulanze sul posto.

L’investimento è avvenuto a Pescate, lungo via Roma, alle 20.15 circa di questa sera, martedì. L’uomo, dopo essere stato soccorso sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo, illese le tre persone a bordo del fuori strada: un uomo di 54, una donna di 47 e una ragazza di 21. Sul posto dell’incidente anche una pattuglia delle forze dell’ordine per effettuare i rilievi.