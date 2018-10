GARLATE – Resta chiusa la strada che da Garlate sale a Galbiate.

“La Protezione Civile di Garlate ha sgombrato la strada dall’albero caduto che la ostruiva – hanno chiarito dal comune di Garlate -. Nel contempo è stato fatto un esame delle piante esistenti sul ciglio della strada. Una in particolare, molto alta, è risultata pericolosamente inclinata e minaccia di cadere anch’essa, con le possibili conseguenze che si possono immaginare”.

Domani mattina, mercoledì, verranno realizzati gli ancoraggi per metterla in sicurezza e fino a quel momento la strada non può dirsi sicura per cui non è percorribile e rimarrà chiusa: “Appena sarà messa in sicurezza verrà riaperta, presumibilmente entro domani – hanno continuato dal comune -. La strada verrà poi chiusa quando si procederà al suo abbattimento e al suo taglio”.

Quindi una raccomandazione: “Si chiede a tutti il rispetto dell’ordinanza. Forzare il divieto significa correre dei rischi seri, perché nessuno è in grado di dire quando la pianta cadrà a terra. Non vale la pena rischiare per guadagnare 10 minuti di tempo. Concludiamo ringraziando i volontari della Protezione Civile Comunale, come sempre preziosi e disponibili. In una parola insostituibili”.