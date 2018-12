LECCO – Proseguono gli eventi sul ghiaccio della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL.

Lunedì 24 dicembre (dalle ore 15) Babbo Natale regalerà panettoncini ai pattinatori, mentre lunedì 31 dicembre la pista di pattinaggio accoglie l’anno nuovo con un brindisi con panettoni e pandori. Domenica 6 gennaio (dalle ore 15), invece, torna a sfrecciare sulla pista la Befana, che distribuirà dolci ai bambini sul ghiaccio. La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL sarà aperta al pubblico fino a domenica 10 febbraio, dal 23 dicembre al 6 gennaio dalle 10.30 e alle 23, mentre dal 7 gennaio dalle 15.30 alle 22.

“Per Natale, Capodanno ed Epifania – racconta Ferdinando Uga, direttore della pista di pattinaggio – abbiamo predisposto una serie di iniziative, in modo da contribuire a creare un’atmosfera di festa nel cuore di Lecco. L’esperienza dell’anno scorso ci ha confermato che i cittadini di Lecco amano il pattinaggio, la neve e tutto ciò che è legato alla montagna. Abbiamo quindi percepito la necessità di offrire una struttura professionale, dal livello dei pattini alla qualità del ghiaccio”.

Oltre ad allargarsi (le dimensioni toccano complessivamente i 672 metri quadri) è stata realizzata una pavimentazione in legno che permette di posizionare la pista perfettamente in piano. “In questo modo – aggiunge Uga – la pista di pattinaggio di Lecco XXL risponde a esigenze di ogni tipo, da quelle più professionali a quelle dei più piccoli. Infatti, organizzeremo come sempre giornate dedicate a loro, tra clown, giocoleria e truccabimbi”.

Ma gli eventi non terminano qui: mercoledì 16 gennaio è la “Giornata Vin Brulé”, mentre giovedì 24 gennaio tocca alla “Giornata dei Nonni”, con sconti dedicati a chi accompagna il proprio nipote alla pista di pattinaggio. Il 6 febbraio, invece, è il turno della “Giornata della Cioccolata Calda”. Inoltre, truccabimbi, animazioni e giocolieri si alterneranno, in date ancora da definire, sul ghiaccio della pista di piazza Garibaldi.