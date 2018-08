CALOLZIOCORTE – “Al nostro amico Roberto Barazzetta di Calolziocorte piace raccontare storie legate alla passione della sua vita: la motocicletta. Segue ancora con grande interesse il motociclismo. E’ passato più di mezzo secolo, ma per lui il più grande pilota di tutti i tempi resta Giacomo Agostini“.

Inizia così il racconto di Angelo Fontana, responsabile della Polisportiva Monte Marenzo – Settore Sociale che continua: “Roberto, negli anni ’70-’80, di domenica sul circuito di Monza, ‘tirava il collo’ alla sua MV Agusta col numero 2. La sua voce vibra di emozione quando ricorda come, indossati tuta e casco, affrontava a ‘manetta’ le curve di Lesmo, l’Ascari, la Parabolica”.

La sua MV col numero 2, acquistata il 1° gennaio 1976, è ancora perfetta e fa bella mostra di sé in un angolo della sua piccola officina. Angelo Fontana, da sempre impegnato nella sensibilizzazione, soprattutto dei giovani, per evitare i morti sulle strade, ha voluto raccontare questa storia per un motivo importante: “Le foto dell’amico Barazzetta che ho pubblicato su Facebook hanno suscitato interesse e simpatia. Ed è proprio con affetto e simpatia che il suo amico Eugenio Nava ha lasciato un breve commento ‘lo sgrido sempre perché non si allaccia mai il caso quando è in giro con lo scooter, deve dare il buon esempio per i giovani’ ”.

“Quando gli ho fatto leggere il post – continua Fontana – Roberto ha ammesso che Eugenio ha ragione e mi ha fatto una promessa: d’ora in poi allaccerà sempre il casco, anche per dare il buon esempio hai giovani. E’ bene ripeterlo. Il casco è un preziosissimo accessorio salvavita: è importante però indossarlo nel modo corretto per assicurarsi di viaggiare in modo sicuro. Prima di tutto, il casco va indossato e allacciato prima di montare in sella: è bene assicurarsi che il cinturino sottogola sia chiuso a dovere”.

Da oggi la Polisportiva Monte Marenzo ha un testimonial in più nella sensibilizzazione dei giovani alla sicurezza stradale.

Angelo Fontana e la Polisportiva Monte Marenzo proprio in questi giorni sono impegnati in un’altra iniziativa a favore della sicurezza sulle strade: il 1° concorso fotografico – Ciclisti in fila indiana.