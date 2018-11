LECCO – 2.409 persone identificate, di queste 918 gli stranieri di cui 7 irregolari. 29 le contravvenzioni elevate ai sensi del d.p.r. 753/80, 3 arresti, 35 denunce in stato di libertà a opera della Polizia Ferroviaria.

E’ nigeriano il 24enne arrestato a Milano Centrale, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Prima ha reagito nei confronti del capotreno per non aver pagato il biglietto e poi verso i poliziotti della Polfer che lo hanno identificato e arrestato.

Ha invece danneggiato i pannelli segnaletici della procura, aggredito il pubblico ministero e i poliziotti della Polfer di Lecco, il 31enne senegalese che, dopo il processo a suo carico, ha reagito male alla condanna. E’ stato quindi arrestato e condotto presso la locale Casa Circondariale.

Da ultimo, è italiano il 54enne arrestato per rapina aggravata dalla Polfer di Brescia. La vittima lo ha notato nel sottopassaggio dello scalo ferroviario di Brescia il giorno successivo alla rapina. Il soggetto, il giorno precedente, ha aggredito tre donne all’interno di una scuola elementare nei pressi della Stazione ferroviaria. Si è introdotto con il volto travisato aggredendo con pugni le tre donne e sottraendo lo zaino a una di loro, per poi darsi alla fuga. Il giorno successivo è stato riconosciuto all’interno dello scalo ferroviario cittadino e arrestato dalla Polizia Ferroviaria.