LECCO – 2269 le persone identificate, di queste, 834 gli stranieri di cui 15 irregolari; 72 invece i minori, di cui 15 gli stranieri. 53 le contravvenzioni elevate, 2 gli arresti, 78 denunce in stato di libertà, 549 il numero delle pattuglie in stazione, 326 i treni scortati. Questo il lavoro della Polizia Ferroviaria in Lombardia, durante la scorsa settimana.

E’ marocchino il 37enne arrestato presso la stazione di Milano Centrale. La pattuglia Polfer ha notato la presenza dello straniero tra i bagagli non di sua proprietà. Con fare sospetto, l’uomo si è soffermato vicino a una donna che, per acquistare il biglietto, ha lasciato la sua borsa sul sedile.

L’uomo ha infilato le mani nella borsa della malcapitata ed ha estratto il cellulare. Gli agenti della Polfer hanno visto tutto e, dopo una breve fuga, è stato raggiunto dalla pattuglia e arrestato; il cellulare è stato restituito alla donna ancora ignara del furto subito.