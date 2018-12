CALOLZIOCORTE – Nuovi controlli della Polizia Locale di Calolziocorte nel pomeriggio di oggi, martedì 18 dicembre, nella zona della stazione ferroviaria.

Già nei giorni scorsi gli agenti del comandante Andrea Gavazzi avevano effettuato una serie di controlli in quella che, di fatto, è una zona particolarmente delicata della città.

L’assessore alla Polizia Locale Luca Caremi aveva annunciato che ci sarebbero stati altri servi di vigilanza e così è stato. Sei agenti, giunti su due auto e una moto, hanno effettuato controlli fermando i mezzi di passaggio. Tra le sanzioni elevate anche quella al conducente di un motorino che circolava senza l’assicurazione e, proprio per questo, il mezzo è stato posto sotto sequestro. Nelle ultime due settimane, invece, durante i controlli di routine in giro per la città sono state elevate anche sei sanzioni per guida con patente scaduta.

Per quanto riguarda la stazione, invece, continua l’impegno dell’amministrazione per tenere la zona sotto osservazione e, come aveva ribadito l’assessore Caremi, i controlli della Polizia Locale si uniscono a quelli effettuati dalle altre forze dell’ordine.