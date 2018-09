PADERNO – “La priorità ora è informare, posizionare ulteriore cartellonistica, pubblicare avvisi anche via social – Renzo Rotta, sindaco di Paderno, traccia una scaletta delle azioni da mettere in campo all’indomani di una nottata passata al ponte di Paderno, totalmente interdetto al traffico automobilistico e ferroviario, dalla mezzanotte di venerdì, dopo il riscontro di valori fuori dalla norma dal punto di vista strutturale.

L’infrastruttura cardine nel collegamento fra la sponda lecchese e quella bergamasca era sotto la lente d’ingrandimento dei tecnici di RFI già da diverso tempo: “si parla di un progetto di manutenzione da diversi anni, già dal 2014 quando avevo proposto le sponde – continua il primo cittadino – non ho avuto informazioni in più rispetto al comunicato di Rete Ferroviaria, si ipotizzano 2 anni di lavori, auspico non siano 2 anni di chiusura”.

Per i comuni sui quali insiste il ponte, importane snodo fra le Province di Lecco e Bergamo, ma anche collegamento per raggiungere Milano dalla zona dell’Isola, i problemi da affrontare riguardano la viabilità alternativa, che di fatto traslerà sui ponti di Trezzo e Brivio per quanto concerne le autovetture, “per quanto riguarda i treni mi è stato assicurato che verranno organizzati dei pullman di collegamento, ma di certo hanno una capacità relativa, qualche pendolare deciderà di andare fino a Milano in macchina – spiega il sindaco Rotta – come Amministrazione comunale ci preme informare anche in merito ai parcheggi, per non ritrovarci invasi dalle automobili lasciate ovunque”. A tal proposito i parcheggi più vicini alla stazione sono lungo via Bignole e via dei Roncà. Il rischio è quello di forti ripercussioni sulla viabilità a partire da lunedì, per la ripresa della settimana lavorativa e scolastica, con il weekend di corsa all’organizzazione da parte delle istituzioni.

“Siamo stati presi alla sprovvista, ma devo dare atto della perfetta comunicazione ed organizzazione. Sento costantemente il mio collega di Calusco D’Adda, Michele Pellegrini, le Forze dell’Ordine ed i tecnici di RFI” conclude il primo cittadino Renzo Rotta.