PADERNO – Mattinata di disagi per i pendolari Trenord che solitamente percorrono il ponte San Michele, chiuso al traffico veicolare e ferroviario dalla serata di venerdì.

Per pendolari dei treni, lavoratori e studenti è stato introdotto un servizio navetta attraverso bus che aggira il ponte di Paderno, attraversando invece quello di Brivio. Circa 40/45 minuti di viaggio, circa 25 in più rispetto alla tratta su rotaia, per unire le stazioni di Paderno e Calusco D’Adda.

E se da un lato la soluzione messa in campo da RFI appare puntuale e ben organizzata, dall’altro si pensa già sul lungo periodo, due anni – quelli ipotizzati ci vorranno per la manutenzione del ponte San Michele – appaiono, infatti, troppi per sopportare tre quarti d’ora in più di viaggio.

Disagi ovviamente anche sulle strade: senza ponte di Paderno, il traffico tra le province di Lecco e Bergamo si è spostato sugli altri ponti a cavallo dell’Adda, quello di Brivio e di Trezzo, con rallentamenti dalla sponda lecchese in direzione Brivio e incolonnamenti più evidenti sul lato beragamasco.