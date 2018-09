PONTE LAMBRO – Il cadavere di una donna è stato ritrovato a Ponte Lambro nel primo pomeriggio di oggi, sabato, nell’area boschiva sottostante il viadotto delle Fucine, lungo l’Arosio-Canzo, poco dopo il paese.

Autori del tragico ritrovamento i Carabinieri di Erba e i Vigili del Fuoco di Erba, impegnati come emerso nelle ricerche di una donna scomparsa dalla propria abitazione, a Erba, nella giornata di venerdì. Erano stati i familiari, preoccupati, a sporgere denuncia ai militari dell’Arma. Nella mattinata di oggi i Carabinieri hanno rinvenuto un’auto parcheggiata in via Montello, e, poco dopo, il corpo di una donna.

Ancora da stabilire cosa sia accaduto con esattezza, ma l’ipotesi più accreditata al momento è quella di un gesto estremo: la donna, classe 1982, dopo aver parcheggiato l’auto, una Fiat Punto di colore azzurro, si sarebbe gettata dal viadotto.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco di Erba anche una squadra di supporto da Canzo, quindi un’ambulanza dell’Sos Canzo. Per le operazioni di recupero è stato fatto decollare e giungere in posto anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco: al momento i tecnici stanno valutando come procedere. Il luogo dov’è stato individuato il cadavere sarebbe infatti difficile da raggiungere con il velivolo anche per la presenza dei cavi dell’alta tensione.

