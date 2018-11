BARZANO’ – Una ragazza di 16 anni è stata soccorsa in codice rosso nel pomeriggio di oggi, giovedì, dopo essere precipitata, sembrerebbe, da alcuni metri di altezza. E’ successo a Barzanò, in via Garibaldi, poco dopo le 14.

Da chiarire le dinamiche dell’incidente: sul posto si sono portati i soccorsi, un’ambulanza, un’automedica, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.

Nella caduta la giovane avrebbe riportato diversi traumi: è stata trasportata in elicottero all’Ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.