VARESE – Una pattuglia della Guardia di Finanza della Compagnia di Gaggiolo, in servizio di vigilanza doganale e controllo economico del territorio, dopo un impegnativo inseguimento nel centro di Arcisate (VA), ha fermato un’autovettura rubata a Varese, denunciando all’Autorità Giudiziaria il conducente per ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

I finanzieri si trovavano nei pressi della Stazione Ferroviaria di Arcisate, quando hanno notato un’auto che, ad elevata velocità, aveva invaso pericolosamente la corsia opposta attraversando l’incrocio con semaforo rosso.

I militari si sono subito messi all’inseguimento dell’autovettura che, nonostante le continue intimazioni di “ALT”, procedeva a zig-zag per le vie cittadine, attraversando dapprima il centro abitato e successivamente la zona industriale.

Per evitare che l’autovettura potesse provocare incidenti, i finanzieri hanno continuato l’inseguimento fino a quando, giunti in zona semi-abitata, sono intervenuti in sicurezza per fermare l’auto.

A bordo sono stati identificati due italiani con precedenti penali per reati comuni. Gli immediati accertamenti hanno permesso di appurare che l’autovettura era stata appena rubata a Varese, tanto che la proprietaria non era ancora a conoscenza del furto del proprio veicolo e sporgeva immediata denuncia. L’autovettura è stata poi restituita alla legittima proprietaria.

Il pregiudicato alla guida, un italiano di 30 anni, era privo di patente – perché mai conseguita – e si trovava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Allo stesso, oltre alla denuncia penale, sono state applicate dalle Fiamme Gialle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada per oltre 30.000 euro.

L’intervento delle Fiamme Gialle si inserisce nell’ambito della più generale intensificazione del controllo economico del territorio volta al contrasto delle varie forme di illegalità ma soprattutto finalizzate alla tutela e alla sicurezza dei cittadini.