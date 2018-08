PREMANA – Soccorso Alpino in azione oggi pomeriggio, domenica, a Premana, per un infortunio in zona impervia in cui è rimasto coinvolto un uomo di 62 anni.

E’ successo intorno alle 15.15, in località Giabbio. Stando a quanto appreso, l’uomo sarebbe caduto e scivolato per una decina di metri nel bosco, riportando alcuni traumi, fortunatamente non gravi, ma che non gli hanno permesso di proseguire la sua escursione.

La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto: in suo aiuto sono giunti gli uomini del Soccorso Alpino che hanno provveduto a stabilizzare il ferito subito accompagnato a valle con un mezzo fuori strada quindi caricato sull’elicottero, giunto nel frattempo in zona, e trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo.