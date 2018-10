PREMANA – Soccorsi al lavoro a Premana a seguito della caduta di una donna anziana che si trovava nei pressi della sua baita in località Quattro Venti, zona situata poco sotto il paese. La donna, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe scivolata finendo per cadere in un canale.

Alle 18.20 circa i parenti, non vedendola rincasare, hanno dato l’allarme, con l’arrivo sul posto dei volontari del Soccorso Alpino della stazione di Valsassina – Valvarrone, unitamente all’elisoccorso decollato da Sondrio, all’ambulanza della Croce Rossa di Premana e ad un mezzo dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza.

Dopo essere stata individuata e soccorsa, l’anziana signora è stata trasportata all’ospedale di Gravedona in gravi condizioni a seguito delle ferite riportate nella caduta.