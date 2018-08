PREMANA – Attivati i soccorsi alle 12.30 circa di oggi, domenica, con i volontari del Soccorso Alpino in azione unitamente all’elicottero decollato da Como a seguito di una chiamata di intervento per una persona dispersa in zona Alpe Forni, sopra Premana.

Allarme successivamente rientrato, in quanto l’escursionista che si stava cercando sarebbe riuscito a ricongiungersi con il gruppo con cui stava compiendo l’escursione.