LECCO – E’ stato sorpreso a tirare sassi contro un treno, nei guai un cittadino marocchino di 19 anni residente in Brianza.

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17, gli agenti della Polfer di Lecco lo hanno denunciato poiché si era messo a lanciare sassi contro un convoglio appena partito dal secondo binario e diretto a Milano Porta Garibaldi.

Il capotreno del Regionale Trenord Lecco-Milano Porta Garibaldi, subito dopo la partenza, ha sentito un forte colpo all’altezza del finestrino passeggeri della prima carrozza, perciò ha azionato subito il freno di emergenza. Il capotreno di un altro convoglio, giunto sul primo binario, ha assistito a tutta la scena e ha visto un ragazzino con felpa e jeans che, seduto lungo la banchina, ha lanciato alcuni sassi in direzione dei finestrini di testa treno. La Polfer si è messa sulle tracce del responsabile, intercettandolo a bordo di un terzo convoglio fermo in stazione, pronto a partire in direzione Milano.

Il giovane ha provato a nascondersi tra gli altri viaggiatori togliendosi la felpa, ma non è sfuggito al controllo degli agenti che hanno trovato la felpa nascosta nello zaino.

Il giovane è stato denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti aggravato e interruzione di pubblico servizio.