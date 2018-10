VALMADRERA – In un precedente servizio vi avevamo mostrato la sequenza video delle telecamere che avevano immortalato il tentato furto alla stazione di servizio di Malgrate, ebbene i Carabinieri della stazione di Valmadrera hanno rintracciato e denunciato il giovane malvivente : si tratta di un cittadino originario del marocco (H.A.) classe 1993 residente a Valmadrera ma attualmente detenuto in carcere per un altro reato.

L’accusa nei suoi confronti è di furto aggravato. I miliari lo ritengono responsabile anche dell’episodio avvenuto il 13 settembre scorso ai danni dell’area di servizio di Valmadrera nel quale il giovane si sarebbe impossessato di mille euro custodite nel registratore di cassa.

A Malgrate lo stessa persona, a seguito dell’attivazione dell’impianto d’allarme, non era riuscita ad impossessarsi del denaro.

Non solo, lo stesso giovane è accusato anche dei due tentativi di furto avvenuti l’8 settembre all’interno degli uffici amministrativi di altrettante aziende alimentari di Valmadrera nelle quali il denunciato si sarebbe introdotto nottetempo previa effrazione, senza riuscire ad impossessarsi di alcun valore.