PRIMALUNA – Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, martedì, presso lo stabilimento industriale Officine di Cortabbio a Primaluna.

L’allarme è scattato intorno alle 16. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco, due dal distaccamento di Bellano e una dal comando di Lecco, e la Polizia Locale di Primaluna. Le fiamme sarebbero divampate all’interno delle Officine per poi espandersi verso gli altri stabili della ditta.

Completamente chiusa al traffico la Provinciale all’altezza di Cortabbio, per consentire le operazioni di spegnimento che stanno proseguendo in questi minuti. Il provvedimento si è reso necessario anche per la presenza, all’interno dello stabilimento devastato dalle fiamme, di alcune bombole di gas a rischio esplosione.

Inevitabili i disagi alla viabilità: i camion provenienti dalla Valsassina e diretti verso Lecco vengono attualmente dirottati a Bellano e quindi sulla SS36, mentre il traffico degli altri veicoli è deviato a Cortenova.

Ancora ignote le cause del rogo: l’azienda in questi giorni è chiusa per ferie e i proprietari fuori paese. Ad accorgersi delle fiamme alcuni residenti che abitano a poche decine di metri dalle Officine, e che hanno prontamente avvisato i soccorsi.