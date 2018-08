RONCO BRIANTINO (MB) – Un 47enne di Vaprio D’Adda (MI) è stato trovato morto nella serata di ieri, giovedì 23 agosto, a Ronco Briantino (MB).

Erano circa le 20 quando, in via Sant’Antonio, è stato rinvenuto il corpo dell’uomo all’interno di un’auto, con le gambe che sporgevano dalla portiera rimasta aperta, e riverso in una pozza di sangue a causa di una ferita all’inguine.

Inutile l’intervento dei soccorritori, giunti a bordo di un’ambulanza e di un’automedica, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Bernareggio, sul posto sono giunti anche gli uomini della scientifica che dovranno far luce sulla vicenda.