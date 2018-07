DERVIO – Disavventura per due bimbi e un adulto che era con loro, tutti e tre soccorsi dagli uomini del 118 dopo aver riportato, secondo le prime informazioni, alcune punture di insetto.

A quanto sembra, i tre sarebbero incappati in un nido di vespe rimasto a terra, in prossimità di via ai Monti, nella parte alta del paese. Fortunatamente per nessuno di loro sarebbe stato necessario il ricovero in ospedale. Il personale giunto con l’autoinfermieristica da Bellano ha prestato le cure del caso ai coinvolti.