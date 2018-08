INTROZZO – Elisoccorso in azione in località Lavadè nel comune di Introzzo ai piedi del monte Legnone. La chiamata di soccorso è stata inoltrata alle 17.40 circa di oggi, giovedì, con la richiesta di intervento per un ragazzo di 24 anni che si è sentito male dopo essere stato punto da un insetto.

Il giovane è stato raggiunto dal personale sanitario che si è portato sul posto a bordo dell’elicottero decollato da Como. Il 24enne dopo aver ricevuto le prime cure è stato elitrasportato all’ospedale.