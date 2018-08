SUEGLIO – I soccorsi sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, domenica, in Valvarrone a Sueglio per prestare le prime cure ad uomo punto da un insetto, dell’ordine degli imenotteri per la precisione.

La chiamata al 112 è scattata alle 16.30 con l’intervento dell’ambulanza e dell’auto medica per soccorrere un uomo punto da un insetto. Il 57enne, dopo il trattamento eseguito in loco, è stato trasportato, in codice verde, presso il pronto soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco.