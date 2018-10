PUSIANO – Un nastro rosso e bianco da cantiere tirato al buio sulla Statale (Lecco-Como) a Pusiano: è quanto successo domenica sera, 14 ottobre, all’altezza del parco comunale.

Un episodio prontamente segnalato da un cittadino sul gruppo facebook Sei di Pusiano Se e che non ha mancato di suscitare sdegno.

Lo stesso autore del post commenta: “Questa sera (domenica, ndr) qualcuno voleva divertirsi in un modo direi alquanto stupido. All’altezza dell’ingresso del parco, sulla Statale, a circa 70/80 centimetri da terra c’era tirato un nastro rosso e bianco, tipo quelli da cantiere, che attraversava la strada. Mi chiedo: se al posto di un’auto fosse passata una moto? Perché recare danni a persone e cose volontariamente? Mi auguro che chi di dovere controlli e faccia in modo che la cosa non si ripeta visto l’alto rischio che certe azioni provocano”.

Difficile giustificare la presenza del nastro, prontamente rimosso dal cittadino che ha poi segnalato il fatto al vicesindaco Roda. Non si esclude la bravata da parte di alcuni giovani.