MILANO – Devastante incendio nella notte tra domenica e lunedì nella periferia di Milano: i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare diverse ore per avere la meglio sul rogo che ha distrutto un capannone deposito di rifiuti, in via Dante a Quarto Oggiaro.

Coinvolti 2.500 mq del capannone, che ha subito il crollo di parte della copertura. Per precauzione è stata chiusa la linea ferroviaria Milano-Novara e i residenti della zona sono stati inviati a non aprire le finestre. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.

In tarda mattinata le operazioni di spegnimento non erano ancora concluse.