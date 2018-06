MANDELLO – Ladri scatenati in quel di Mandello dove diversi furti sono stati segnalati in questi giorni dai cittadini, sia attraverso i social che sporgendo denuncia in caserma dai Carabinieri.

Giusto ieri, giovedì, sul lido, un giovane ha parcheggiato la sua Yamaha senza più ritrovarla al ritorno. “Chi se l’è presa, ha portato via anche un casco che ha trovato accanto alla moto. Mio figlio ha detto di aver staccato la candela per essere sicuro che nessuno la rubasse, ma non è servito” racconta la madre raggiunta telefonicamente.

Il giorno prima, gli zaini di alcuni giovani frequentatori dei giardini a lago sono stati fatti ‘sparire’ insieme ai portafogli e i cellulari che erano contenuti all’interno; la notizia è stata diffusa su Facebook per mettere in guardia gli altri frequentatori della zona.

Sempre sul social network ha raccontato la sua amara esperienza un professionista residente in città che al suo ritorno l’altra mattina ha sorpreso i ladri mentre lasciavano il suo appartamento.

“Sono tornato a casa per fare la mia solita pausa pranzo, arrivato sotto casa vedo una ragazza con una mia borsa in mano e un ragazzo che scendeva da una canale dell’acqua inerente al mio terrazzo – ha spiegato in un post – erano appena stati nel mio appartamento a rubare! Ho avuto la prontezza di mettermi a gridare e di riuscire a strappare dalle mani della ragazza la mia borsa che era piena di miei oggetti personali sottratti nella mia abitazione”. I due sarebbero poi scappati con a bordo di una Peugeot grigia metallizzata che avevano parcheggiato sotto casa.

“Purtroppo non sono riuscito a prendere la targa completa – ha proseguito nel suo racconto la vittima – ma solo qualche numero . Sono salito di corsa a casa e ho trovato la devastazione più totale, tutti i cassetti aperti e le mie cose personali buttate ovunque. Mi sono sentito veramente violato nel mio intimo, una cosa brutta che non auguro a nessuno”.