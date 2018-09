LECCO – Ancora una volta anziani vittime di truffe in città: questa volta è stata una signora residente in via Polvara a denunciare il raggiro subito e la sua segnalazione ha permesso alla Polizia di rintracciare il malfattore.

E’ successo nel pomeriggio di martedì, quando la donna è stata avvicinata da uno sconosciuto sulla trentina, capelli corti neri, alto 1.80 circa, vestito con jeans e maglietta scura, con al seguito un borsone nero da palestra, il quale con il pretesto di appartenere ad un’associazione di volontariato dedita all’aiuto dei bambini poveri, è riuscito a convincerla a salire in casa a prendere i soldi.

Giunto nell’appartamento, il truffatore ha estratto dal borsone il campionario e, dopo aver mostrato alla signora dei prodotti per la casa e delle confezioni di cerotti, le ha chiesto la cifra di 50 euro.

La vittima, visto il prezzo elevato, ha accettato solo due confezioni di cerotti pagando con una banconota da 50 euro che l’individuo, con un gesto repentino, gliel’ha sfilata dalle mani; poi, rimesso tutto in fretta nella borsa, si dava a precipitosa fuga scappando dalle scale dello stabile.

Non è andato lontano: intorno alle 19, una pattuglia della Volante ha rintracciato un soggetto sospetto corrispondente alla descrizione del malfattore in Viale Monte Grappa di Lecco e, dopo un primo controllo, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura. In seguito ad accertamenti investigativi e fondati riscontri, acclarata la dinamica dei fatti, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Il sospetto degli agenti è che lo stesso individuo potrebbe aver messo a segno altre truffe con la stessa modalità; per questo la Questura di Lecco esorta la cittadinanza a prestare attenzione a soggetti sospetti chiamando il numero di emergenza 112 in tutti i casi di dubbio e necessità, e di sporgere denuncia nel caso si sia stati truffati.