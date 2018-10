LECCO – Ancora Maltempo ancora alberi che cadono, nel rione lecchese di Rancio, sempre in via Paradiso non molto distante da dove è rotolato un grosso masso che ha concluso la sua corsa piombando sulla strada, un albero è caduto sul tetto di una casa.

“Fortunatamente non ci sono stati feriti – fanno sapere i proprietari – Il tetto è stato seriamente danneggiato, ma non siamo ancora riusciti a fare una valutazione effettiva dei danni”.

In zona non è l’unico albero caduto, dove in mattinata si è portata la Protezione Civile per effettuare un monitoraggio della zona.