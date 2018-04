LECCO – Sarebbero responsabili di 21 rapine, alcune anche a mano armata, sei delle quali perpetrate ai danni di minorenni. I Carabinieri della Compagnia di Vimercate hanno sgominato una baby gang che agiva in provincia di Monza e Brianza e sulla linea ferroviaria Milano – Lecco: in manette sono finiti otto ragazzi, due maggiorenni italiani e sei minorenni (2 marocchini, 2 romeni, un egiziano e un italiano).

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza e da quella per i Minorenni di Milano, hanno preso avvio nel novembre del 2017 a seguito di tre rapine consumate e una tentata, avvenute nel vimercatese, per le quali era stato arrestato un cittadino marocchino.

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare che il gruppo agiva sistematicamente con rapine, in particolare ai danni di giovanissimi, operando in gruppi di 2 o 3 persone alla volta, principalmente nei pressi delle fermate degli autobus, delle stazioni ferroviarie e a bordo di treni in servizio tra le province di Monza e Brianza e Lecco. I punti di ritrovo della baby-gang, che agiva anche sotto la minaccia di pistola e coltello, sono stati individuati nella stazione ferroviaria di Vimercate e nei pressi di un centro commerciale del luogo.

Nei giorni scorsi i membri della baby gang sono stati arrestati dai militari, che hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dai GIP del Tribunale per i Minorenni di Milano e del Tribunale di Monza.