LECCO – ResegUp 2018 speciale anche per Lecconotizie.com che quest’anno, con la supervisione della 2Slow alla regia dell’evento, proporrà in esclusiva la Diretta Streaming della gara con il supporto tecnico affidato alla “Scintilla Service”.

Ben 7 ore di live, dalle 15.20 fino alle premiazioni previste per le 21.45, con telecamere puntate in piazza Garibaldi da dove i 1200 runner prenderanno il via alle 15.30, quindi i passaggi al rifugio Stoppani e in cima al Resegone al rifugio Azzoni, il transito ai Piani d’Erna e, ovviamente, all’arrivo di piazza Cermenati, dove i primi atleti arriveranno intorno alle 17.40.