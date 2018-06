LECCO – “La montagna ancora una volta si è unita e ha fatto emergere la bontà e la disponibilità delle persone. Grazie di cuore”.

Luca Fraquelli ci ha contattato perché aveva il desiderio di dire un semplice grazie a chi, senza un attimo di esitazione, ha dato una mano a suo padre che è rimasto ferito a seguito di una caduta mentre scendeva dal Resegone.

“Mio padre, ormai dalla prima edizione della gara, fa il volontario sul percorso della ResegUp e sabato scorso a dare una mano assieme a lui c’ero anche io. Al termine della competizione stava scendendo dal sentiero numero 1 e, giunto in prossimità del canale Comera, è scivolato battendo la testa e procurandosi un taglio”.

Luca, però, non ha assistito all’incidente perché si era attardato di qualche minuto: “Mi trovavo più a monte, guardando in basso ho visto che era successo qualcosa. Immaginatevi lo spavento quando ho appreso che si trattava di mio padre”.

Fortunatamente lì vicino c’erano dei ragazzi che hanno preso subito in mano la situazione: “Per prima cosa hanno allertato i soccorsi e quindi si sono presi cura di mio padre in attesa dell’arrivo dei sanitari. Adesso sta bene, è stato tenuto sotto osservazione qualche ora poi è stato dimesso dall’ospedale. Alla fine, al di là del grosso spavento, se l’è cavata con un taglio alla testa”.

Per Luca, però, era importante far arrivare a quei ragazzi il suo ringraziamento: “Purtroppo nella concitazione del momento, con l’arrivo dell’elicottero e dei soccorsi, non ho avuto modo di dir loro nemmeno ‘grazie’ e non ho nessun contatto, così ho pensato di farlo attraverso il vostro giornale: la montagna ancora una volta si è unita e ha fatto emergere la bontà e la disponibilità delle persone. Grazie di cuore”.