LECCO – E’ stata riaperta alle 9.40, dopo circa un’ora, la Statale 36 in direzione Sud a seguito del ribaltamento di un’auto tra Abbadia e Lecco. Il traffico è ricominciato a defluire lentamente, ma pesanti sono state le ripercussioni sulla viabilità.

Il bilancio dell’incidente è di tre feriti non gravi, trasportati in ospedale dopo le prime cure sul posto dei sanitari, supportati dai Vigili del Fuoco. La Polstrada si è occupata di rilevare il sinistro e di gestire la situazione sulla strada insieme ad Anas mentre per la rimozione dell’auto ribaltata è stato fatto intervenire il personale del soccorso stradale Lanfranchi.

Oltre agli incolonnamenti sulla SS36, la viabilità si è bloccata in direzione Lecco anche lungo la Strada Provinciale 72 con lunghe code nel paese di Abbadia.