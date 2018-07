LECCO – Vigili del Fuoco in azione sabato per soccorrere e portare in salvo un pastore maremmano di grossa taglia.

L’animale si trovava all’altezza del Rifugio Stoppani, in Erna, impossibilitato a proseguire la discesa a causa di un probabile malore.

Sul posto si sono portate due squadre di pompieri, una da Lecco e una da Valmadrera, che hanno provveduto al recupero del cane. Spaventato ma illeso è stato riconsegnato al suo proprietario.