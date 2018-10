LECCO – Ritorno al successo per il Lecco dopo il pareggio della scorsa settimana in casa della Lavagnese.

La vittoria giunge al termine di novanta minuti tiratissimi che l’hanno vista attaccare praticamente per tutto il corso della gara, fino al gol vittoria di Carboni arrivato a dieci minuti dallo scadere. L’1-0 sulla Folgore Caratese consente ai ragazzi di Gaburro di mantenere la testa della classifica del girone A di Serie D, sempre in coabitazione col Ligorna (vittorioso per 3-2 sul Borgaro Nobis).

In avvio di gara il Lecco si rende subito pericoloso con D’Anna, il quale al 7′, solo davanti a Rainero, calcia contro il portiere ospite in uscita; sulla ribattuta Moleri non inquadra lo specchio. Passano pochi minuti e i blucelesti sfiorano nuovamente il vantaggio: D’Anna serve un pallone nell’area piccola dalla sinistra, Moleri arriva però con un attimo di ritardo sulla sfera venendo stoppato dalla retroguardia brianzola.

Alla mezz’ora Segato prova il colpo da biliardo sfiorando il gol direttamente dalla bandierina, con Pedrocchi che inoltre per un nulla non riesce a deviare in rete la traiettoria insidiosa. Il Lecco continua nel proprio incedere mentre la Folgore Caratese difficilmente si rende pericolosa dalle parti di Safarikas. Al 41′ l’ex Serie A Papa Waigo lascia in 10 gli ospiti per una brutta entrata su Lisai, punita con l’espulsione diretta. Nel recupero altro brutto fallo da parte della Folgore con Poesio che ferma con le cattive Segato. Nel frangente scatta l’ammonizione.

La ripresa si apre sulla falsa riga del primo tempo. Capogna, servito perfettamente da Magonara, impegna subito di testa Rainero. Al 52′ altro grande intervento del portiere caratese, il quale col piede nega la gioia del gol a D’Anna, imbeccato da una sponda di Capogna.

Il gioco prosegue col Lecco in pressione costante e con la Folgore Caratese rintanata nella propria metà campo a difesa del pareggio. I lariani ci provano nell’ordine con Capogna, Silvestro e Lella ma il muro eretto da Rainero e compagni continua a reggere.

Il gol però è nell’aria e all’80’ l’equilibrio si spezza: il Lecco conquista l’ennesimo calcio d’angolo della gara, la palla arriva a Carboni che insacca il gol del vantaggio. Gli ultimi dieci minuti di gara, più i seguenti cinque concessi per il recupero, scorrono via senza grossi sussulti. La Folgore Caratese non ha la forza per cercare la via del pareggio e il Lecco controlla agevolmente tornando così ai tre punti.

LECCO – FOLGORE CARATESE 1-0: Carboni 80′

LECCO (4-3-3): Safarikas, Magonara, Malgrati, Carboni, Corna, Pedrocchi, Moleri, Segato, Lisai, D’Anna, Capogna. A disposizione: Guadagnin, Poletto, Draghetti, Lella, Meneghetti, Alborghetti, Di Bella, Merli Sala, Silvestro. Allenatore: Marco Gaburro.

FOLGORE CARATESE (4-3-3): Rainero, Carrara, Monticone, Poesio, Gioè, Bianco, Ngom, Papa Waigo, Perini, Vingiano, Conrotto. A disposizione: Asnaghi, Marconi, Cacciatore, Ciko, Dayne, Drovetti, Moretti, Pertica, Gerevini. Allenatore: Emilio Longo.