CORNA IMAGNA – Ritrovato vivo e in buone condizioni un uomo di 87 anni che la sera del 2 giugno era scomparso da una festa di paese a Corna Imagna.

Si era allontanato da solo, poco dopo è stato dato l’allarme per cercarlo. Impegnati per due giorni i soccorritori della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, insieme con i Carabinieri, i Vigili del fuoco e la Protezione civile.

Per il Cnsas era presente anche la squadra forre regionale, che ha perlustrato i punti caratterizzati dalla presenza di corsi d’acqua e strapiombi. Sul posto anche le Ucrs (Unità cinofile da ricerca in superficie) del Cnsas e una Unità molecolare. L’elicottero dei Vigili del fuoco ha sorvolato la zona.

Per un paio di giorni decine e decine di soccorritori lo hanno cercato, nella mattinata di ieri (lunedì 4 giugno) c’è stato il ritrovamento, grazie a una unità cinofila.

L’uomo, residente in zona, disorientato ma in buone condizioni di salute, era comunque riuscito a trovare rifugio in una baita. È stato infine accompagnato in ospedale per accertamenti.