LECCO – Il nuovo comune di Valvarrone ha eletto il suo primo sindaco. Si tratta di Luca Buzzella (lista civica Progetto Comune), ex sindaco di Introzzo. Netta la vittoria con il 64,83% (201 voti) contro la sfidante Barbara Maglia (lista civica Per Valvarrone) col 35,16% (109 voti). “Sono contento – ha detto appena appreso del risultato – doverosi alcuni ringraziamenti, in primis ai cittadini che mi hanno votato, e sono stati tanti. Quindi alla mia squadra, che si è data da fare. Infine al Commissario Prefettizio che a mio parere ha fatto un buon lavoro, anche se tanto resta da fare. Da domani ci dobbiamo mettere al lavoro, tante sono le cose da risolvere, anche per me questa è una nuova esperienza. Per prima cosa dovremo lavorare all’Ufficio Tecnico, vitale per i comuni di piccole dimensioni come il nostro”.

A Oliveto Lario riconfermato il sindaco uscente Bruno Polti (lista civica Oliveto Lario per Tutti) che ha battuto in maniera molto netta i suo avversari con il 58,64% (373 voti). Secondo Fabio Sampietro (lista civica – Oliveto nel Cuore) con il 25,78% (164 voti) e terzo Pierfranco Negri (lista civica Insieme per Oliveto) con il 15,56% (99 voti).

Altra netta vittoria a Robbiate dove è stato riconfermato il sindaco uscente Daniele Villa (lista civica Continuità e Progresso) con il 65,69% (1467 voti), niente da fare per lo sfidante Alessandro Danza (lista civica Cambia Robbiate) che si è fermato al 34,30% (766 voti).