LECCO – I Carabinieri della Stazione Carugate, nell’ambito di un servizio mirato di controllo, hanno arrestato un pregiudicato originario del Ghana, 28enne, nullafacente, colpito da un decreto di sospensione dell’affidamento in prova con collocamento in carcere, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Il provvedimento fa seguito alle reiterate violazioni della precedente misura dell’affidamento in prova che il ghanese stava scontando presso la struttura “Malandila Aster” di Pessano con Bornago (Mi). Misura che era stata adottata poiché l’uomo, a seguito di approfondite indagini della Squadra Mobile di Lecco, è stato ritenuto responsabile, tra il 2016 e 2017, di numerosi reati di furto e violenza privata avvenuti in centri commerciali, ma specialmente presso l’ospedale di Lecco, dove il ghanese era solito recarsi per derubare le persone malate e ricoverate che lasciavano i propri effetti personali nelle camere ospedaliere.

Proprio il 16 agosto scorso l’uomo aveva nuovamente violato la misura introducendosi in un appartamento di Milano di una sua connazionale e che, presente, ha chiesto l’intervento del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Milano.

I militari hanno appurato che il ghanese era sottoposto all’affidamento in prova e che ne aveva violato il provvedimento commettendo altresì una violazione di domicilio per il quale è stato denunciato. Da qui la decisione del Tribunale di Sorveglianza di inasprire la misura adottata nei suoi confronti. L’uomo è stato quindi portato nel carcere di Milano San Vittore.