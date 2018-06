LECCO – Allarme sul San Martino per un escursionista disperso. Un elicottero del 118 si è levato in volo per individuarlo mentre una squadra degli uomini del Soccorso Alpino è pronta a partire nel caso sia necessario il loro intervento.

Secondo le prime informazioni, il disperso era in compagnia di un’altra persona e stavano salendo dalla cappelletta verso la croce quando il compagno di escursione lo avrebbe perso di vista senza più riuscire a rintracciarlo.

L’allarme è scattato poco prima dell’una di sabato. Le ricerche al momento non hanno dato esito, non si esclude che il soggetto possa aver fatto ritorno autonomamente verso valle.