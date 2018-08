LECCO – Sarà celebrato sabato mattina, alle 10.45, nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso del rione di Castello a Lecco, il funerale di Maurizio “Ciccio” Valsecchi, 66 anni, scomparso mercoledì 15 agosto a causa di un malore che lo ha colpito mentre si trovata in val Maira, in provincia di Cuneo. La camera ardente verrà invece allestita venerdì mattina, presso la Sede del gruppo Gamma, in corso Promessi Sposi.

Conosciutissimo a Lecco e nel mondo della montagna lecchese e non solo, Maurizio Valsecchi, “Ciccio” come lo chiamavano gli amici, ha gestito per sedici anni (dal 2000 al 2016) il Rifugio Azzoni in vetta al Resegone, attività che è passata al figlio Stefano. Guida Alpina, era inoltre membro della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo, socio del Gruppo Gamma e socio consigliere della Sel (Società Escursionisti Lecchesi).