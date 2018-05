LECCO – Sabato 4 e domenica 5 maggio 2018 tornano le EasyMami in centro Lecco, portando eventi per grandi e piccini, tutti legati al mondo delle donne e della maternità.

Si inizierà sabato con un appuntamento ormai fisso, l’EasyMercatino di primavera. Al grido di “dona solo ciò che ricompreresti”, verranno messi in vendita vestiti per i bambini nella fascia d’età 0/12 anni, nuovi e usati. Il mercatino sarà allestito nel Chiostro della Canonica, in piazza Cermenati Lecco. Sarà aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, sabato e domenica.

Tutti i soldi raccolti col mercatino verranno devoluti al progetto “Attente a quelle due”, un’iniziativa di promozione della prevenzione del tumore al seno, effettuanto screening ed esami specifici.

Proprio collegato a quest’iniziativa, in collaborazione con la LILT, ci saranno due distinte postazioni in cui le donne potranno effettuare visite senologiche. Sabato e domenica in piazza Cermenati, sarà presente il camper LILT che effettuerà una visita senologica al costo di 10 euro. Sabato 12 maggio le visite verranno effettuate nella sede LILT di via Torri Tarelli, 31. Al prezzo di 15 euro si potrà avere visita ed ecografia.

Sabato – in concomitanza con la giornata mondiale dell’ostetricia – le ostetriche dell’associazione ASST avranno a disposizione uno stand dedicato al Chiostro, dove offriranno consigli alle future mamme. Orario 10.00/13.00 e 14.00/18.00.

Non potevano mancare anche gli eventi per i bambini più piccoli. Sabato mattina sarà affidato all’animazione di Giocolandia. Nel pomeriggio i bambini potranno salire sul razzo de “L’isola de la stupidera”, mentre domenica ci saranno i clown dell’associazione Veronica Sacchi al mattino e il pettina bimbi di Francesca Denova al pomeriggio.

Saranno presenti in piazza anche diverse associazioni. Tra le altre “Ciao Lapo”, che si occupa di accompagnamento al lutto pre e perinatale, “Bambini ancora” e Rollings Mama.

“Da un semplice mercatino è venuto fuori un vero e proprio evento legato alle mamme e alla maternità – ha dichiarato Roberta Panzeri, presidente e una delle Easymami storiche – siamo molto felici di tutto quello che siamo riuscite a organizzare.”