SALA AL BARRO – Il treno regionale delle 14.07 diretto da Lecco a Milano via Molteno è rimasto fermo oltre mezz’ora nella stazione di Sala al Barro a causa di un incidente che ha coinvolto una passeggera.

Stando a quanto appreso la donna, straniera, stava scendendo dal convoglio quando sarebbe caduta, ferendosi. Immediato l’allarme ai soccorsi con i volontari di Lario Soccorso giunti sul posto per prestare le cure alla donna. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

Inevitabili i disagi con il treno che, per consentire i soccorsi, è rimasto fermo in stazione per oltre 30 minuti, ripartendo verso Milano solo poco prima delle 15.